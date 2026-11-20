Ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng, về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Hoàng lập 10 tài khoản Facebook cá nhân, quản trị 25 Fanpage như “Cấm Xoá Bài”, “Thằng Rách Việc”... để đăng tải thông tin, hình ảnh tiêu cực, có dấu hiệu sai sự thật về cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh. Sau đó, đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ của người bị đăng bài để yêu cầu chuyển tiền nhằm gỡ bài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đàm Hải Hoàng

Cơ quan công an bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi của Hoàng được xác định khoảng hơn 100 triệu đồng.

Sau khi vụ việc được công khai, nhiều người bị hại tiếp tục đến cơ quan công an trình báo, tố giác. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các bị hại, số tiền đối tượng đã nhận và vai trò của những người liên quan.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng hoặc có thông tin liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, hoặc Thượng tá Hoàng Kim Thái qua số điện thoại 0904.127.567 để phối hợp điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các tài khoản mạng xã hội để yêu cầu gỡ bài hoặc tránh bị đăng tải thông tin bất lợi. Khi bị đe dọa, xúc phạm hoặc yêu cầu chuyển tiền, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an.