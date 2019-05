Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép 11kg cần sa

Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Dương, (SN 1965, ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) do tàng trữ trái phép cây cần sa.

Nguyễn Quốc Dương bị khởi tố vì tàng trữ cần sa.

Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời đã tổ chức kiểm tra, thu giữ hơn 8 kg cần sa tươi do ông Nguyễn Quốc Dương trồng sau vườn nhà. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 3 kg cần sa khô.

Làm việc với cơ quan chức năng ông Dương đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện các ngành chức năng huyện Trần Văn Thời đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.