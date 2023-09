Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ ở Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 4/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giữ đối với Phạm Đại Đức (20 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải về hành vi “tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.