Khởi tố đối tượng trộm cắp tại khu cách ly ở Móng Cái

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Ngọ (SN 1982, trú tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản tại khu cách ly Centre Way (thành phố Móng Cái).

Đối tượng Lưu Thị Ngọ

Ngày 15/3/2020, Lưu Thị Ngọ từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly CentreWay (phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái). Ngày 21/3, chị T.T.L là người ở chung phòng cách ly với Ngọ phát hiện mình bị mất số tiền 3.000.000đ và 1.000 NDT nên đã báo cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Móng Cái xác định và vận động Lưu Thị Ngọ tự giác khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Lưu Thị Ngọ đã hết thời gian cách ly nên Công an thành phố Móng Cái đã đưa đối tượng về tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.