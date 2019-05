Khởi tố đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin sau gần 1 năm theo dõi

Trước đó, khoảng tháng 4/2019, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự thu thập thông tin phản ảnh về đối tượng Đào Thị Hải (SN 1968, trú tại đường Trại Lẻ, phường Kênh Dương, TP Hải Phòng) có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nam Định qua địa bàn tỉnh Hải Dương để kiếm lời.

Đối tượng Đào Thị Hải tại cơ quan công an

Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh lập phương án đấu tranh.



Đến khoảng 17h30 phút ngày 20/5, trên quốc lộ 10 hướng Thái Bình – Hải Phòng, tại khu vực ngã tư Quý Cao thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Hải đang đi trên xe ô tô nhãn hiệu Mazda, màu sơn trắng, đeo BKS: 15A-404.98, do con trai Lưu Ngọc Dương điều khiển. Nhận định đây là thời điểm đối tượng vận chuyển hàng, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định phá án.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu giữ 30 bánh heroin cất giấu trong hai bao tải gạo và ba lô. Trên xe lúc này còn có hai cháu nội của Hải là Lưu Ngọc Minh SN 2010 và Lưu Ngọc Gia Bảo SN 2017.

Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin

Thiếu tá Trần Hiệu, đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, để bắt được đối tượng Hải, đội mất gần 1 năm theo dõi. Quá trình theo dõi hết sức khó khăn, bởi đây là đối tượng cực kỳ tinh quái, luôn thay đổi phương thức và hành vi vận chuyển. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Hải thường xuyên sử dụng ô tô cá nhân và đưa người thân trong gia đình gồm cả con trai, cháu nội, thậm chí là cả người yêu của quốc tịch Thụy Điển của mình đi cùng.

Trước đó, đối tượng Hải từng có 4 tiền án về các tội sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc, gá bạc và không tố giác tội phạm. Trong đó, tiền án không tố giác tội phạm cũng liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn Tp Hải Phòng. Sau những lần ra tù, vào tội, Hải càng tinh quái hơn trong thủ đoạn hoạt động, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.