中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng vi phạm nồng độ cồn dùng búa tấn công CSGT tại Nghệ An

Thứ Năm, 23:33, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (SN 1975, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 15/3/2026, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc, Nghệ An.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Phan Văn Thời điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định Thời vi phạm lỗi điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Trong lúc đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản, đối tượng đã xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Thời mở cốp xe máy, lấy một chiếc búa dài khoảng 30cm, đầu bằng kim loại, rồi đánh liên tiếp vào vùng đầu của đại úy Quốc Anh. Bị tấn công bất ngờ, đồng chí Quốc Anh ôm đầu bỏ chạy, tuy nhiên đối tượng vẫn cầm búa đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, Thời cất búa vào cốp xe và rời khỏi hiện trường nhằm bỏ trốn. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Trung Lộc. Đáng chú ý, trước khi bị khống chế, đối tượng còn tiếp tục dùng gạch và mũ bảo hiểm để chống trả lực lượng chức năng.

Chiếc búa mà đối tượng sử dụng để chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau sự việc, đại úy Phan Quốc Anh đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Thời đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Theo xác minh, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng rượu bia, hay vắng mặt tại địa phương và từng nhiều lần có hành vi bạo lực với người thân trong gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: đối tượng nghệ an chống người thi hành công vụ khởi tố.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi
VOV.VN - Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (30 tuổi), ở phường Đăk Bla để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Truy nã đối tượng chống người thi hành công vụ
Bắt giữ tài xế chở hàng quá tải, chống người thi hành công vụ
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật