Khởi tố đối tượng vi phạm nồng độ cồn dùng búa tấn công CSGT tại Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 15/3/2026, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc, Nghệ An.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Phan Văn Thời điều khiển xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định Thời vi phạm lỗi điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Trong lúc đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản, đối tượng đã xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Thời mở cốp xe máy, lấy một chiếc búa dài khoảng 30cm, đầu bằng kim loại, rồi đánh liên tiếp vào vùng đầu của đại úy Quốc Anh. Bị tấn công bất ngờ, đồng chí Quốc Anh ôm đầu bỏ chạy, tuy nhiên đối tượng vẫn cầm búa đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, Thời cất búa vào cốp xe và rời khỏi hiện trường nhằm bỏ trốn. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Trung Lộc. Đáng chú ý, trước khi bị khống chế, đối tượng còn tiếp tục dùng gạch và mũ bảo hiểm để chống trả lực lượng chức năng.

Chiếc búa mà đối tượng sử dụng để chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau sự việc, đại úy Phan Quốc Anh đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Thời đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Theo xác minh, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng rượu bia, hay vắng mặt tại địa phương và từng nhiều lần có hành vi bạo lực với người thân trong gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.