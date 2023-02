Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Điện Bàn ở Quảng Nam

Ông Dương Tấn Bình khi đương chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ tháng 10/2019 đến 29/12/2022, ông Dương Tấn Bình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký hợp thức hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Công ty TDT do ông Dương Hiển Hội, Phó Giám đốc phụ trách Công ty, gồm 52 hợp đồng với số tiền hơn 2,2 tỷ.

Qua đó, Công ty TDT hưởng lợi 30% và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn hưởng lợi số tiền tương ứng 70%.

Với hành vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dương Tấn Bình và ông Dương Hiển Hội cùng về hành vi: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", thu hồi lại số tiền vi phạm hơn 1,3 tỷ đồng.

Do ông Dương Tấn Bình đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền trên nên Cơ quan Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tại ngoại đối với bị can này. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng./.