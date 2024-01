Khởi tố giám đốc công ty nhập lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội "Buôn lậu".

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng giấy tờ người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên thực tế, Công ty này không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam.

Ngày 24/02/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn bột. Thế nhưng, qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nghi vấn lô hàng này được khai báo gian dối thủ tục thông quan. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp với cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo), tổng trị giá hàng hoá gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Sau 1 tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 6 vụ/24 bị can, xử phạt 04 vụ, 05 cá nhân, 01 tổ chức với tổng số tiền gần 01 tỷ đồng.