Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ hơn 370 tấn chất thải ra môi trường

Thứ Tư, 15:50, 27/05/2026
VOV.VN - Để tiết kiệm chi phí, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã dùng hơn 370 tấn chất thải xây dựng để san lấp khu đất ở Hưng Yên.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú P.Bạch Đằng, TP.Hải Phòng) về tội gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2, điều 235 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, phát hiện 2 xe máy xúc thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng từ 3 xe ô tô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nilong, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại). Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Vào cuộc điều tra, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã sử dụng 370 kg chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường gây bức xúc trong dư luận, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân. Việc khởi tố, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và quyết tâm của Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, góp phần nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an. Qua vụ việc trên, đề nghị nhân dân và doanh nghiệp phát huy ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về môi trường.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Lợi dụng sơ hở, thanh niên 9X trộm tiền tại bãi đỗ xe của bệnh viện ở Hưng Yên

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở của người dân tại khu vực để xe Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Nguyễn Văn Nhất đã trộm 1,7 triệu đồng của 2 bị hại. Dù chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản, đối tượng tiếp tục tái phạm và đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

VOV.VN - Lợi dụng sơ hở của người dân tại khu vực để xe Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Nguyễn Văn Nhất đã trộm 1,7 triệu đồng của 2 bị hại. Dù chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản, đối tượng tiếp tục tái phạm và đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Làm rõ vụ nổ súng khi va chạm giao thông ở Hưng Yên

VOV.VN - Tối 18/4, Công an xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên thông tin, ngày 7/4, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kinh Đô 1 (khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

VOV.VN - Tối 18/4, Công an xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên thông tin, ngày 7/4, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kinh Đô 1 (khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

VOV.VN - Chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

