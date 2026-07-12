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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân (SN 1993) và Dương Đăng Cường (SN 1978), cùng trú tại TP. Huế, về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
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khởi tố, xuất cảnh, trái phép
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-khoi-to-hai-tai-xe-cho-10-nguoi-trung-quoc-tim-duong-xuat-canh-trai-phep.m3u8
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2026-07/tiktok-khoi-to-hai-tai-xe-cho-10-nguoi-trung-quoc-tim-duong-xuat-canh-trai-phep.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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