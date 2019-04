Khởi tố nam thanh niên có hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi

Chiều nay (5/4), Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi đối với Lê Rin, 19 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, vào tháng 8/2018, qua mạng xã hội Facebook, Lê Rin quen một bé gái 14 tuổi trú cùng ở địa phương. Sau một thời gian nói chuyện và quen biết, Rin đã dụ dỗ bé gái ra bờ biển ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc để tâm sự và cả hai đã quan hệ tình dục.

Sau đó, Rin nhiều lần gạ gẫm để quan hệ tình dục với bé gái ngay tại nhà. Phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường, gia đình đã tìm hiểu sự việc, tìm hiểu các mối quan hệ của con gái sau đó làm đơn tố giác lên Cơ quan công an.

Tại Cơ quan công an, Rin khai nhận hành vi của mình và cho biết do nhìn thấy bé gái cao lớn, phổng phao tưởng đã trưởng thành nên đã làm "chuyện người lớn" với bé gái nhiều lần./. Thiếu nữ bị nhóm bạn quen qua Facebook giao cấu nhiều lần VOV.VN - Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 6 đối tượng về hành vi Giao cấu với trẻ em. Giao cấu với bé gái 15 tuổi, bị phạt 30 tháng tù giam VOV.VN -Hòa khai nhận, khoảng thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 7/2018, đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với N.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

