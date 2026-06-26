Khởi tố nam thanh niên giao cấu với bé gái quen qua mạng ở Thái Nguyên

Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.C.B. (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/5, L.C.B. sử dụng ứng dụng hẹn hò trực tuyến Popup để tìm kiếm bạn bè và làm quen với cháu D.T.H.O., (sinh năm 2012, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi kết bạn qua ứng dụng Zalo, cả hai thường xuyên nhắn tin, trò chuyện và nảy sinh tình cảm.

Đối tượng tại cơ quan công an

Tối 4/6, B. nhắn tin rủ cháu O. đi chơi, sau đó đưa đến một khách sạn. Tại đây, hai bên đã tự nguyện thực hiện hành vi giao cấu hai lần.

Khoảng một tuần sau, B. tiếp tục rủ cháu O. đi chơi và đưa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phổ Yên. Khi đó, gia đình cháu O. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ. Dù hành vi xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, tuy nhiên, tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, cháu D.T.H.O., mới hơn 13 tuổi được quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự: tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Vì vậy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.C.B. để điều tra, xử lý theo quy định.