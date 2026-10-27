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Khởi tố người bắn đạn cao su lên trần nhà sau khi cãi nhau với vợ ở Đà Nẵng

Thứ Ba, 10:30, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

Sau khi cãi nhau với vợ, một người đàn ông ở Đà Nẵng dùng súng bắn đạn cao su lên trần nhà và bị khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ (31 tuổi, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

khoi to nguoi ban dan cao su len tran nha sau khi cai nhau voi vo o Da nang hinh anh 1
Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can Trương Phước Vĩnh Lễ để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng"

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/10, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, có người sử dụng vật giống súng, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế và bắt giữ người đàn ông để xác minh, xử lý.

Qua xác minh, công an xác định Trương Phước Vĩnh Lễ có liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, sau khi cãi nhau với vợ vào sáng cùng ngày (18/10), Lễ đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, lên đạn rồi bắn một phát lên trần nhà. Sau đó, người này cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn.

khoi to nguoi ban dan cao su len tran nha sau khi cai nhau voi vo o Da nang hinh anh 2
Khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn được lực lượng công an thu giữ tại hiện trường

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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VOV.VN - Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai thông tin, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

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Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, thu giữ súng và hung khí nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (sinh năm1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Huy Đạt/Thanh Niên
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