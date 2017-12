Khởi tố nguyên Phó giám đốc Nông trường cao su tham ô 550 triệu đồng

Chiều 27/12, trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Duy Mai, sinh năm 1967, nguyên Phó Giám đốc Nông trường cao su Ea Hiao thuộc Công ty TNHH MTV cao su Ea H’leo, huyện Ea H’leo về tội tham ô tài sản.

Rừng cao su Đak Lak.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian làm Phó giám đốc Nông trường cao su Ea Hiao, Phạm Duy Mai đã tham ô tiền của nông trường là 550 triệu đồng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Ngày 11/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Mai về tội tham ô tài sản.

Sau đó, Phạm Duy Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phạm Duy Mai. Biết không thể trốn thoát, Phạm Duy Mai đã đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú và được di lý về Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ./.