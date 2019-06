Khởi tố nhóm sinh viên hacker chiếm đoạt tiền từ ví điện tử

Chiều 5/6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 sinh viên hacker để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi hack tài khoản chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, trưởng nhóm sinh viên hacker (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, 4 bị can bị khởi tố bao gồm: Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, trưởng nhóm, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Anh (23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Đỗ Văn Phi (anh ruột của Đỗ Tuấn Anh, 24 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Thoa (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi hack tài khoản chiếm đoạt tài sản.



Trước đó ngày 15/5/2019, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội kịp thời phát hiện 4 đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử.



Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã xác định được quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội, vai trò vị trí của các đối tượng, làm rõ nhân thân, lý lịch của 4 đối tượng chính trong vụ án, gồm: Đỗ Tuấn Anh (SN 1996; quê Quảng Ninh); Nguyễn Thị Anh (SN 1996; quê Vĩnh Phúc); Đỗ Văn Phi (anh ruột của Đỗ Tuấn Anh, SN 1995; quê Quảng Ninh; Nguyễn Thị Bảo Thoa (SN 1996; quê Quảng Nin).



Ngày 29/5/2019, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi phạm tội, tiến hành tạm giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.



Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm với tổng giá trị khoảng trên 3 tỷ đồng; 3 xe máy; 30 thẻ ATM các ngân hàng, 6 máy tính, 4 điện thoại Iphone, hàng chục điện thoại Nokia kèm sim “rác” cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.



Quá trình đấu tranh khai thác, 4 đối tượng nêu trên đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình; trong đó đối tượng Đỗ Tuấn Anh là chủ mưu, cầm đầu.



Đối tượng Đỗ Tuấn Anh khai nhận, từ năm 2013, đã bắt đầu nghiên cứu và thực hiện rà quét, phát hiện lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu của nhiều công ty, doanh nghiệp và tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website./.

