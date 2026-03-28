Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng gồm: Trần Hoàng Đạt (SN 2008), trú tại xã Gia Phú; Đặng Hoàng Minh (SN 2007), Đinh Lâm Tùng (SN 2007), Vũ Hoàng Minh (SN 2006), Nguyễn Danh Hùng (SN 2009), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Rạng sáng 14/3/2026, tại khu vực cầu Bắc Cường, phường Cam Đường, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, đồng thời mang theo ống kim loại để khua, va chạm khi di chuyển, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơ quan Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối TTCC.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Nhanh chóng điều tra, xác minh, ngày 16/3, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 12 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng dưới 18 tuổi, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng nói trên về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.