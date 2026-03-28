Khởi tố nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy, gây rối trật tự công cộng

Thứ Bảy, 10:29, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Trần Hoàng Đạt (SN 2008), trú tại xã Gia Phú; Đặng Hoàng Minh (SN 2007), Đinh Lâm Tùng (SN 2007), Vũ Hoàng Minh (SN 2006), Nguyễn Danh Hùng (SN 2009), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Rạng sáng 14/3/2026, tại khu vực cầu Bắc Cường, phường Cam Đường, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, đồng thời mang theo ống kim loại để khua, va chạm khi di chuyển, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơ quan Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối TTCC.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Nhanh chóng điều tra, xác minh, ngày 16/3, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 12 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng dưới 18 tuổi, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng nói trên về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo A.N/Báo An ninh Thủ đô
Tag: Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú “Gây rối trật tự công cộng”.
Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên
Khởi tố nhóm đối tượng dùng dao tự chế gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng có liên quan đến vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

