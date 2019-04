Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị tố sàm sỡ một bé gái trong tháng máy tại chung cư Galaxy quận 4, TPHCM, lãnh đạo Công an quận 4 vừa hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 BLHS 2015.

Bị can Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng và lúc về hưu dí bé gái dâm ô trong thang máy.

Cụ thể, quá trình điều tra, căn cứ kết luận giám định và hồ sơ, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong quá trình nghiên cứu phê chuẩn.

Trao đổi với phóng viên VOV hôm nay, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 (TPHCM) cho biết: “Suốt thời gian qua lãnh đạo quận đang chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương tập trung xem xét xử lý cũng cố các chứng cứ vụ việc theo quy định pháp luật. Đến nay thì Công an quận 4 vẫn tiếp tục điều tra, thu thập thêm các chứng cứ. Quan điểm của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, nếu chứng cứ được cũng cố cấu thành tội phạm thì ông Nguyễn Hữu Linh phải bị xử lý nghiêm, chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Sau khi sự việc được phát hiện đã khiến dư luận phẫn nộ, VKSND Tối cao cũng đã có chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Quan điểm của VKSND Tối cao về vụ việc là các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Bị can Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trước đó, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay, ôm và hôn một bé gái khoảng 5 tuổi trong thang máy của chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4). Đến khi thang máy mở, bé gái vội đi nhanh ra, do vội vàng bé còn bị vấp té.

Người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh. Công an quận 4 sau đó đã mời ông này lên làm việc và lấy lời khai nhiều người liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 cũng phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ. Và đến nay sau gần 20 ngày, Cơ quan điều tra đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh./.