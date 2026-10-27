Khởi tố phụ xe dùng gậy đánh gãy tay tài xế tại Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Linh (sinh năm 1990, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 21/8/2026, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Lương Thanh Tuấn (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về việc bị một người dùng gậy đánh gây thương tích.

Khởi tố bị can dùng gậy đánh người gây thương tích tại phường Vĩnh Phúc

Theo trình báo, khoảng 5h51 cùng ngày, anh Tuấn điều khiển xe khách 29 chỗ từ Việt Trì đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Khi đến khu vực ngã tư Quán Tiên, phường Vĩnh Yên, anh Tuấn gặp xe khách của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau qua điện thoại.

Khi đến khu vực đón, trả khách tại tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phúc, anh Tuấn dừng xe và vẫn ngồi trên ghế lái. Lúc này, Bùi Văn Linh, phụ xe của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch, cầm một chiếc gậy màu đen dạng gậy bóng chày, tiến đến mở cửa xe và đánh anh Tuấn.

Anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ nhưng bị gậy đánh trúng cổ tay, dẫn đến gãy xương tay trái.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, không sử dụng hung khí hoặc vật dụng nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần kiềm chế, lựa chọn cách giải quyết phù hợp hoặc thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.