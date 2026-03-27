Khởi tố tài xế dùng điện thoại khi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Sáng 27/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/3, tại ngã tư Bô Thời (đoạn giao nhau giữa đường ĐT384 với Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Việt Tiến), Mạnh điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 89H-034.96 va chạm với xe đạp điện đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.

Nguyễn Văn Mạnh dùng điện thoại khi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Nguyễn Văn Mạnh đã sử dụng điện thoại di động. Khi đi đến ngã tư Bô Thời, do mải tập trung vào cuộc điện thoại, Mạnh điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải nhưng không quan sát thấy xe đạp điện đang lưu thông phía trước cùng chiều, dẫn đến va chạm mạnh.

Đây chỉ là một trong số 120 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I/2026 do Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ án, 17 bị can. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nêu trên là việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Việc sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện gây mất tập trung, giảm khả năng quan sát và phản xạ, dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Qua vụ án trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, đặc biệt không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.