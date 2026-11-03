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Khởi tố tài xế xe tải vụ tai nạn khiến hai người tử vong ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 10:44, 03/11/2026
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VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh khiến hai người tử vong, một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%. Tài xế xe tải bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (SN 2001, trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Hồ Sỹ Trung.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h10 ngày 15/9/2026, Trung điều khiển ô tô tải mang BKS 38B-05xxx lưu thông trên đường Hàm Nghi. Khi đến nút giao với đường ĐH102, thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 38M1-38xxx chở 3 nam thanh niên.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu. Người còn lại bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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