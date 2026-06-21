Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Hương Phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.
Thông qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/6/2026, Công an xã Hương Phố phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Trần Anh Tới (SN 1993), Lê Văn Hùng (SN 1994), cùng trú tại thôn Đông Sơn, xã Hương Phố và Đặng Đức Lưu (SN 1996), trú tại thôn 4, xã Hương Bình, khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, công cụ và phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.