Khởi tố, tạm giam cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em

Chiều tối nay (19/11), Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ – giáo dục tư vấn, Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM (trụ sở đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.

Ông Dũng (bên trái) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra xử lý

hành vi dâm ô nhiều bé gái. Ảnh CTV An An.

Theo đó, bị can Nguyễn Tiến Dũng bị bắt tạm giam 2 tháng 24 ngày để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" đối với 3 bé gái đang được nuôi dưỡng tại trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Trước đó, ngày 15/11, Công an Phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận đơn tố cáo về hành vi dâm ô của Nguyễn Tiến Dũng từ gia đình một bị hại. Đơn vị này đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an quận tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Qua lời khai của các nạn nhân, lợi dụng ca trực tối, ông Dũng đã có hành vi sờ, bóp ngực các bé, ông Dũng còn yêu cầu các em cởi áo quần, rờ vào bộ phận sinh dục của mình. Sau đó các em sẽ được ông Dũng cho hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi pha mì tôm và hứa hẹn sẽ liên hệ gia đình để làm thủ tục và ông sẽ can thiệp hồ sơ để giúp các bé sớm hồi gia. Vụ việc xảy ra trong thời gian dài và ông Dũng cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Sau khi bị ông Dũng dâm ô, với sự hỗ trợ của cơ quan báo chí, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, các bé gái cùng gia đình đã viết đơn tố cáo hành vi của người đàn ông này đến cơ quan chức năng.

Sau khi làm việc với những người có liên quan, Cơ quan điều tra xác định, đủ cơ sở khởi tố ông Dũng về hành vi dâm ô với 3 bé gái. Chiều ngày 17/11, Công an đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng. Hiện Công an quận Bình Thạnh tiếp tục củng cố chứng cứ hồ sơ liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xem ông Tiến có hành vi dâm ô với cháu bé nào khác ngoài 3 cháu đã được xác định./.