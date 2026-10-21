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Khởi tố, tạm giam nam sinh lớp 12 đánh giáo viên tại Hà Nội

Thứ Tư, 15:38, 21/10/2026
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VOV.VN - Nam sinh L.H.V (học lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Cố ý gây thương tích" khi hành hung chính cô giáo của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V - nam sinh đánh cô giáo giữa lớp về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Hình ảnh trong vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. , học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Sau đó, L.H.V do bực tức đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã trình báo với cơ quan công an và sau đó Công an xã Nội Bài tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp với L.H.V. 

Về tình trạng của cô giáo L.T.H hiện đã ổn định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Trọng Phú/VOV.VN
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