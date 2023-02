Khởi tố thêm 4 bị can trong 2 đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu

Tối 2/2, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra 2 vụ án liên quan đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Việt Á.

"Với vụ án tại Cục Lãnh sự, đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can, tăng 2 bị can so với con số công bố tại cuộc họp báo trước. Đồng thời, đã phong toả, kê biên số tài tiền lên tới 80 tỷ đồng. Với vụ án Việt Á, đã khởi tố 104 bị can, cũng tăng 2 bị can và số tiền phong toả kê biên là khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng", ông Tô Ân Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đang cố gắng kết thúc điều tra các đại án này trong Quý I năm 2023. Tuy nhiên, “án tại hồ sơ” nên không loại trừ khả năng có thêm các tình tiết mới.

Như đã đưa tin, từ ngày 17/12/2021, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới; cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này.

Đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 90 người liên quan vụ Việt Á, trong số này có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố.

Trong khi đó, vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1/2022. Sau gần 11 tháng điều tra, đã có khoảng 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội "nhận hối lộ". Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh./.