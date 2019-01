Khởi tố vụ 2 vợ chồng bị điện giật thương vong trên đường ở Đà Nẵng

PC_Article_AfterShare_1

Chiều 14/1, tại buổi họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên công bố thông tin với báo chí.

Theo Thiếu tướng Viên, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hiển (công tác tại Công ty Điện lực chiếu sáng TP Đà Nẵng) vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/12/2018, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy xe máy chở theo vợ là chị Trần Huệ Tr. (28 tuổi).

Đến khu vực trước chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), do vướng phải sợi dây điện lòng thòng trên đường nên hai vợ chồng bị điện giật.

Vụ việc khiến anh H. thiệt mạng tại chỗ, còn chị Tr. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, thời điểm xảy ra vụ việc, tại hiện trường có 1 sợi cáp điện màu đen dài khoảng 20m, móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn theo hướng từ Đông sang Tây. Sau khi kiểm tra, sợi dây điện này được xác định đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng.

Cơ quan chức năng xác nhận đây là dây điện chiếu sáng được cấp cho Công ty hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình. Công ty có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018.

Tuy nhiên, sau đó công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện đã vướng vào hai vợ chồng chạy xe máy./.