Khởi tố vụ án, bắt tạm giam thư ký tòa soạn 1 tạp chí trên địa bàn Hà Nội

Ngày 22/5, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Minh Ngọc (SN 1984, cộng tác viên 1 tạp chí trên địa bàn Hà Nội, trú tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) và bị can Nguyễn Trung Sáng (SN 1979, thư ký tòa soạn tạp chí trên, trú tại Cầu Giấy) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó theo điều tra, ngày 6/5/2023, Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của chị T. (công tác tại phòng khám nha khoa Sunny Dental).

Bùi Minh Ngọc (trái) và Nguyễn Trung Sáng. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo đó, chị T. trình báo có người gọi điện xưng là phóng viên của tạp chí, viết bài phản ánh không chính xác về phóng khám nha khoa Sunny Dental. Sau đó, người này gửi link bài viết cho chị T. đe dọa, yêu cầu chị T. phải chuyển tiền để "gỡ bài".

Khoảng 9h30' ngày 11/5, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng Bùi Minh Ngọc khi đang nhận 5 triệu đồng của chị T. tại quán cafe Xưa ở số 66 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì.

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Sáng (thư ký tòa soạn tạp chí Sức khỏe Việt) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản./