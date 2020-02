Khởi tố vụ án giết người, phân xác cô gái ném xuống sông Hàn

Chiều 8/2, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người rồi phân xác, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn. Công an TP. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Tiêu Quý Bình (Xiao Qui Ping, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Nghi phạm tại cơ quan Công an.

Hiện Công an mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang làm rõ vai trò có hay không đồng phạm đối với Tần Lê (Qin Li) người phụ nữ Trung Quốc mà Tiêu Quý Bình khai là đồng phạm, giúp sức cho anh ta thực hiện hành vi giết chết nạn nhân B.Đ.B. Như tin đã đưa, sau 7h phá án, trưa 7/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được 2 đối tượng gây án, một nam và một nữ cùng Quốc tịch Trung Quốc. Đó là Tiêu Quý Bình (17 tuổi) và Tần Lê.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tiêu Quý Bình đánh bạc tại Crown Plaza Đà Nẵng. Nạn nhân là bạn thân của Qin Li (Tần Lê), người yêu của Tiêu Quý Bình nên có tiếp xúc và muốn góp tiền để Tiêu Quý Bình đánh bạc với hình thức “thắng, thua chia đều”. Tiêu Quý Bình đã thua bạc. Ngày 6/2, B.Đ.B đến số nhà 14 Trương Văn Hiến đòi lại 61.000 USD đã đưa cho Tiêu Quý Bình. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tiêu Quý Bình dùng 1 sợi dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết.

Tiếp đó, đối tượng này dùng dao cắt thi thể nạn nhân... rồi bỏ vào va li, túi xách. Sau đó, Tiêu Quý Bình dùng xe máy biển kiểm soát 92B1- 07307 chạy lên cầu Tuyên Sơn, cầu Trần Thị Lý vứt xác nạn nhân xuống sông Hàn, còn lại 1 bao hung thủ bỏ vào thùng rác trong phòng ở.

“Bây giờ đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và có lẽ trong nay mai sẽ khởi tố bị can cũng về tội giết người. Đến giờ phút này, chưa có tài liệu nào vững chắc có liên quan đến hành vi giết người nên cơ quan cảnh sát điều tra đấu tranh với thu thập tài liệu để chứng minh hành vi có đồng phạm hay không đồng phạm”- Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết./.