Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Công an ở An Giang

Ngày 4/6, Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Thượng úy Nguyễn Duy Linh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Châu Đốc và Thiếu úy Nguyễn Minh Luân, Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Hình ảnh xô xát được cắt từ Video Clip.

Như tin đã đưa, vào ngày 6/2/2019 (mùng 2 Tết), do có mâu thuẫn với nhau nên Linh và Luân đã xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát với ông Đỗ Văn Hải, 41 tuổi ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc. Vụ xô xát làm ông Hải bị thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định y khoa, ông Hải bị thương tật dưới 9%.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo cho Công an TP Châu Đốc tiến hành xử lý 2 cán bộ này, bằng cách đình chỉ công tác 3 tháng để xác minh làm rõ nguyên nhân./.

