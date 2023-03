Khởi tố vụ án liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bình Thuận 

Liên quan đến 9 dự án tại Bình Thuận mà Bộ Công an đang xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân, hôm nay (1/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Quyết định nêu rõ, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo quyết định khởi tố vụ án số 8, ngày 10/2/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tiếp tục làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Ảnh: Đoàn Sĩ).

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư là một trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra có dấu hiệu “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo đơn tố giác của một số công dân tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 10/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, thuộc phường Phú Hài, TP. Phan Thiết; khởi tố bị can; bắt tạm giam đối với 12 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận./.