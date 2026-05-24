Khởi tố vụ án liên quan nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

Chủ Nhật, 21:18, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh khẩn trương xác minh, điều tra các hành vi bắt nạt, cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nạn nhân.

khoi to vu an lien quan nam sinh lop 8 tu tu nghi do bao luc hoc duong hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan trong vụ việc (Ảnh công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V (14 tuổi, cùng lớp với nam sinh tự tử) cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H., khoảng 7-8 lần tại lớp học và trong khuôn viên trường.

Không chỉ hành hung, N.H.V còn bị xác định có hành vi đe dọa, ép buộc em Đ.M.H và một học sinh khác là V.Đ.N.M nộp tiền “bảo kê” mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo cơ quan điều tra, chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng này vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân.

khoi to vu an lien quan nam sinh lop 8 tu tu nghi do bao luc hoc duong hinh anh 2
Khuôn viên Trường THCS Nguyễn Du, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài đang gây bàng hoàng trong dư luận.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan theo quy định pháp luật.

khoi to vu an lien quan nam sinh lop 8 tu tu nghi do bao luc hoc duong hinh anh 3
Cổng Trường THCS Nguyễn Du tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nơi liên quan vụ việc cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
