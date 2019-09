Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty địa ốc Alibaba

Liên quan đến thông tin bắt giữ lãnh đạo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều nay (18/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Đến 18h lực lượng chức năng phong tỏa trong vòng 500m

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Một số phương tiện được điều động đến để chở tài liệu và vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Chiều nay (18/9), bên ngoài trụ sở của Công ty Địa ốc Alibaba, lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa hiện trường để lực lượng chức năng bên trong làm nhiệm vụ. Đến 18h, công an vẫn còn phong toả trụ sở chính của Công ty Alibaba.

Khu vực phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tập trung làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an làm việc với Công ty Alibaba

Công an TP HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra./.