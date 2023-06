Khởi tố vụ án phân xác người ở Bình Dương

Cụ thể, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người đựng trong một túi ni-lông, bên ngoài là túi du lịch màu đỏ tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Phần thi thể này đã bị đốt cháy sém.

Hiện trường nơi phát hiện tay, chân người bị đốt là khu tái định cư bỏ hoang.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ giết người phân xác.

Kết quả xét nghiệm ADN và dựa trên các đặc điểm nhận dạng cho thấy phần thi thể này là của nam giới, trên 18 tuổi, chiều cao từ 1m68-1m70, chưa xác định được quốc tịch.

Công an đã phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân trên toàn quốc và đề nghị người dân có người thân không liên lạc được cung cấp thông tin để tiến hành sàng lọc. Đến nay, công an đã tiếp nhận gần 100 nguồn tin có người mất tích nhưng danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Phần thi thể nạn nhân đựng trong túi du lịch màu đỏ bị cháy sém.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thông báo toàn quốc, phối hợp công an các tỉnh lân cận để điều tra vụ án. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương rà soát những người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xem xét những trường hợp mất liên lạc để có cơ sở rà soát, truy tìm lai lịch nạn nhân./.