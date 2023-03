Khởi tố vụ chủ công trình xây trái phép, khóa cửa nhốt cán bộ kiểm tra

Liên quan đến vụ chủ công trình xây trái phép khóa cửa nhốt cán bộ kiểm tra, ngày 11/3, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thông tin, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giữ người trái pháp luật”, xảy ra tại khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Người liên quan là ông Đào Chí Tâm (SN 1989), chủ công trình xây dựng trái phép tại thửa đất số 117+118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình, TP Bạc Liêu.

Ông Đào Chí Tâm (áo sọc) ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra công trình xây dựng trái phép

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án hình sự căn cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ “Chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật” xảy ra ngày 23/2, tại khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Cơ quan CSĐT đã xác định có dấu hiệu tội phạm “Giữ người trái pháp luật” được quy định tại khoản 2, Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Như VOV đã đưa tin, vào chiều 23/2, UBND phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình xây dựng của ông Đào Chí Tâm trên đường Hòa Bình, thuộc khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Qua kiểm tra phát hiện ông Tâm vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định; chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở trái phép.

Để đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong xây dựng, khoá trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra, gây khó khăn trong phát hiện xử lý. Đến tối, người này mới mở cửa cho thợ xây ra.

Các thành viên trong đoàn đến kiểm tra thì bị ông Tâm ngăn cản không cho vào công trình.

Được sự hỗ trợ của công an phường, sau đó đoàn kiểm tra đã vào được bên trong công trình của ông Tâm. Lúc này, ông Tâm khoá trái cửa, nhốt 2 thành viên Đội Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu và cán bộ Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường phường 7, thành phố Bạc Liêu trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và người dân. Khi công an phường quyết liệt can thiệp, ông Tâm mới mở cửa cho 2 cán bộ này ra ngoài.

Liên quan đến sự việc này, ngày 3/3/2023, bà Lê Kim Thúy- Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu đã ký quyết định số 24 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm, với tổng số tiền 52,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây nhà không có giấy phép xây dựng và tổ chức thi công công trình không phép (đối với nhà ở riêng lẻ).

Ngoài bị phạt tiền, Đào Chí Tâm bị buộc phải tháo phần công trình vi phạm do không thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng./.