Khởi tố vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Nghi can thứ 3 bị bắt là Nguyễn Văn Căn (quê Thanh Hóa). 2 nghi can bị bắt trước đó gồm Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36” ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn “nhóc"”, ngụ huyện Định Quán). Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, bao vây xe chở công an.

Hiện trường vụ việc.

Như đã thông tin, sự việc “giang hồ vây xe chở công an” gây xôn xao dư luận xảy ra ngày 12/6 vừa qua.

Cụ thể, tại nhà hàng Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm người ăn nhậu trong quán. Một nhóm có 3 công an gồm 2 cán bộ công an đương chức là Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát Trật tự), Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai), Đại tá Công an về hưu Huỳnh Bảo Hùng và ông Phạm Văn Hiền, chủ một doanh nghiệp vận tải. Nhóm thứ 2 có ông Nguyễn Tấn Lương cũng là chủ doanh nghiệp cùng một số người khác.

Trong lúc ăn nhậu, ông Hiền nôn ói văng trúng ông Lương nên xảy ra xô xát. Khi trung tá Đinh Tú Anh điều khiển ô tô camry rời khỏi quán thì ông Lương gọi cho Giang “36” đến can thiệp. Giang “36” cùng nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Duy Kỳ (tức Tuấn “nhóc”) và Nguyễn Văn Căn đến bao vây xe chở 3 công an, làm náo loạn khu vực.

Phải đến khi hàng trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường, vụ việc mới được vãn hồi.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc./.