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Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hơn 5.000 hộp thực phẩm chức năng giả ở Hải Phòng

Thứ Tư, 12:21, 11/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm tại phường Nhị Chiểu, đồng thời tạm giam 3 bị can liên quan.

Ngày 27/7/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Nhị Chiểu, Công an TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998, trú tại phường Nhị Chiểu) điều hành. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn nguyên liệu, vỏ nang, bao bì và tem nhãn.
 

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Theo điều tra, từ đầu năm 2026, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều loại viên uống giảm cân, tăng cân, bổ huyết điều kinh... Nguyên liệu sử dụng thực chất chỉ là bột mì, nhưng được đóng gói, dán nhãn với những công dụng khác nhau và bán với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ số lượng hàng đã tiêu thụ, số tiền thu lợi và các cá nhân liên quan.

Cơ quan Công an đề nghị người dân có thông tin về việc mua bán các sản phẩm trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng để phối hợp cung cấp thông tin.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với thực phẩm chức năng quảng cáo sai công dụng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không sử dụng thực phẩm chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.

PV/VOV.VN
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