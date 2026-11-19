Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, qua công tác trinh sát, xác minh, PC03 Công an tỉnh Sơn La phát hiện Ma Tuấn Linh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ “Két Việt Tiệp”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh

Ngày 15/11/2026, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh về hành vi sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng.

Qua làm việc với Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, đơn vị sở hữu thương hiệu “Két Việt Tiệp”, cơ quan Công an xác định công ty chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt. Do đó, các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng két sắt cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ và quyền sử dụng nhãn hiệu, tránh vi phạm pháp luật. Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả./.