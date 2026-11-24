Trước đó, lúc 0h30 ngày 18/11/2026, tại khu vực cột mốc 173/3, thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh (trước thuộc thị xã Trảng Bàng cũ, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác do Đồn Biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Chỉ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Tây Ninh, làm nhiệm vụ trên biên giới, phát hiện, bắt quả tang JHENG REN-JIE (sinh năm 2000, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cán bộ đồn Biên phòng Phước Chỉ lấy lời khai đối tượng (Ảnh: Đinh Quân)

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô màu đen của đối tượng có 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là ma túy.

Qua đấu tranh, JHENG REN-JIE khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ lai lịch, từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia về Việt Nam với tiền công 2.000 USD. Khi vừa vận chuyển số ma túy qua biên giới, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, 6 mẫu vật thu giữ là ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng 2kg.

Đối tượng cùng tang vật tại hiện trường (Ảnh: Đinh Quân)

Căn cứ kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Tây Ninh, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.