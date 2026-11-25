Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sarah Therese (áo đen, quần đen ở giữa) cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 7h45 ngày 18/11/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Theo lời khai, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ và sau đó nhận vận chuyển thuê số súng, đạn trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn trong hành lý của nữ hành khách quốc tịch Australia nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).