Khởi tố vụ xe khách gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong

VOV.VN -Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Xuân Hưng.