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Khống chế đối tượng cầm dao cố thủ sau khi đột nhập ăn trộm ở nhà dân tại Hà Nội

Chủ Nhật, 20:16, 25/10/2026
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VOV.VN - Ngày 25/10, Công an Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời khống chế đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ tại phường Tương Mai; đồng thời phát hiện một đối tượng khai nhận trộm xe máy tại phường Hồng Hà.

Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội vừa kịp thời khống chế đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ tại phường Tương Mai; đồng thời phát hiện một đối tượng khai nhận trộm xe máy tại phường Hồng Hà.

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Tổ công tác khống chế đối tượng Cà Văn Cót

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc tại ngõ 243 Tam Trinh, phường Tương Mai, xuất hiện một đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cầm dao cố thủ, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế thành công đối tượng.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng khai nhận tên Cà Văn Cót, sinh năm 1983, thường trú tại xã Kính Máng, tỉnh Lai Châu.

Tổ công tác đã bàn giao Cà Văn Cót cùng tang vật liên quan cho Công an phường Tương Mai tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện đối tượng khai nhận trộm xe máy

Trước đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh tiếp nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản tại khu vực phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Ngay sau đó, đơn vị triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Tại đây, tổ công tác kiểm tra C.T.A., sinh năm 1996, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, khi người này đang ngồi trên một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu bạc, biển kiểm soát 29AF-180.XX. Người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với phương tiện.

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Đối tượng C.T.A tại hiện trường

Quá trình làm việc, C.T.A. khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ hai vụ việc trên, việc tiếp nhận, xử lý nhanh tin báo và triển khai lực lượng kịp thời góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân trên địa bàn Thủ đô.

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Hai vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, lộ kẻ 5 tiền án

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, công an địa phương liên tiếp làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản. Một đối tượng có 5 tiền án bị bắt cùng 4 máy tính xách tay; đối tượng khác bị khởi tố sau khi trộm 6 gậy golf trị giá khoảng 44 triệu đồng rồi dùng tiền bán tài sản để đánh bạc.

Danh Thiết/VOV.VN
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