中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khống chế nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao bắt người dân quỳ lạy

Thứ Hai, 15:26, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) vừa khống chế thành công đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao ra đường, đe dọa người dân trên địa bàn xã Bình Minh.

Lực lượng công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) vừa khống chế thành công một nam thanh niên cởi trần, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao đứng giữa đường đe dọa người dân.

khong che nam thanh nien co bieu hien ngao da , cam dao bat nguoi dan quy lay hinh anh 1
Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá"

Trước đó, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một nam thanh niên cởi trần, liên tục vung dao chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, có trường hợp người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải xuống xe, quỳ xin tha. Chỉ sau khi nạn nhân quỳ lạy, nam thanh niên cầm dao mới cho rời đi.

Vụ việc được xác định xảy ra ở xã Bình Minh (TP Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, đồng thời khống chế nam thanh niên và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nhà chức trách, nam thanh niên nói trên có biểu hiện "ngáo đá". Hiện, nam thanh niên này đã được đưa về trụ sở Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: ngáo đá công an xã Bình Minh TP Hà Nội người dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tài xế Grab lái xe vào chốt CSGT cầu cứu khi chở khách có biểu hiện “ngáo đá”
VOV.VN - Sau khi đón khách và di chuyển, một tài xế ô tô công nghệ (Grab) tại thành phố Đà Nẵng phát hiện hành khách có nhiều biểu hiện bất thường, thậm chí dùng lời lẽ bạo lực hăm dọa. Dù rất lo sợ, tài xế vẫn bình tĩnh quan sát, chờ cơ hội cầu cứu và đã được lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời “giải cứu”.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tổng rà soát đối tượng loạn thần, "ngáo đá"
VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Khống chế đối tượng ngáo đá đập phá, đốt tài sản tại Hậu Giang
VOV.VN - Ngày 19/4, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành khống chế thành công đối tượng ngáo đá đập phá, đốt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật