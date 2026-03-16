Khống chế nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao bắt người dân quỳ lạy

Lực lượng công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) vừa khống chế thành công một nam thanh niên cởi trần, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao đứng giữa đường đe dọa người dân.

Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá"

Trước đó, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một nam thanh niên cởi trần, liên tục vung dao chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, có trường hợp người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải xuống xe, quỳ xin tha. Chỉ sau khi nạn nhân quỳ lạy, nam thanh niên cầm dao mới cho rời đi.

Vụ việc được xác định xảy ra ở xã Bình Minh (TP Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, đồng thời khống chế nam thanh niên và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nhà chức trách, nam thanh niên nói trên có biểu hiện "ngáo đá". Hiện, nam thanh niên này đã được đưa về trụ sở Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ.