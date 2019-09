Không có dấu hiệu tội phạm vụ thai nhi tử vong với vết đứt ở cổ

Liên quan đến vụ thai nhi tử vong với nhiều vết thương ở cổ, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình sản phụ không đề nghị mở cuộc điều tra, không tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của thai nhi… Do đó không đủ căn cứ để xác định sự việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm.



Theo kết luận tại Công văn số 230/CV-CSĐT của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ gửi Sở Y tế Hà Tĩnh ngày 27/8/2019 nhận định, thai lưu trước khi vào viện.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc

Tại một diễn biến khác, sau khi có kết luận điều tra của Công an huyện Đức Thọ về vụ thai nhi của sản phụ Nguyễn Thị Tình (trú tại Can Lộc) tử vong với vết đứt ngang cổ sau khi sinh, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ đã họp và tiến hành các bước xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định. Hội đồng kỷ luật đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982, trú tại xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa đến BVĐK huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, các bác sỹ cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Trong quá trình chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần (lần đầu vào 9h39, lần thứ 2 vào 12h trưa và lần thứ 3 vào 15h cùng ngày). Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 - 130 lần/phút.