Không có giấy phép lái xe, người phụ nữ bị khởi tố sau khi gây tai nạn chết người

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h30 ngày 17/9/2026, mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Vũ Thị Văn Cúc vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ đường Sơn Thượng về chợ Kỳ Thượng.

Khi đến địa phận thôn Sơn Bình, xã Kỳ Thượng, do không chú ý quan sát, Cúc điều khiển xe mô tô va chạm với chị N.T.Q. (SN 1972, trú tại xã Kỳ Thượng) đang đi bộ qua đường. Vụ va chạm khiến chị Q. tử vong.

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu liên quan, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Văn Cúc về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.