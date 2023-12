Không trả lại tiền chuyển khoản nhầm, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố

Ngày (1/12), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho hay vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (SN 2002, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”.

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu bị công an khởi tố - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào ngày 2/10, anh Y.Z.M. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chị N.T.H.N (SN 1984, ngụ TP.HCM) chuyển khoản 200 ngàn đồng cho Hiếu qua số tài khoản của Ngân hàng Vietinbank.

Tuy nhiên, do sơ suất nên chị N đã bấm chuyển nhầm cho Hiếu số tiền 200 triệu đồng. Sau khi biết mình chuyển khoản nhầm, chị N đã nhờ anh M liên hệ với Hiếu để thông báo nhưng không liên lạc được.

Đến hôm sau, chị N đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh KCN Trảng Bàng để thông báo sự việc, nhờ hỗ trợ liên lạc với Hiếu nhưng cũng bất thành. Tiếp đó, chị N đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an đề nghị xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Trảng Bàng đã mời Hiếu lên làm việc. Tại đây Hiếu thừa nhận có nhận được 200 triệu đồng do chị N chuyển khoản nhầm. tuy nhiên Hiếu chỉ giao nộp lại được 30 triệu đồng để trả lại cho chị N.

Trong thời gian sau đó, Cơ quan công an nhiều lần yêu cầu Hiếu hoàn trả lại số tiền 170 triệu đồng cho chị N nhưng người này cố tình không trả.

Nhận thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố, bắt giam đối với Hiếu.