English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Không vay tiền mà mang nợ xấu, Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân

Thứ Ba, 15:57, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng thông tin cá nhân của người khác để làm giả giấy tờ tùy thân rồi ký kết hợp đồng mua hàng trả góp tại các công ty tài chính, một đối tượng vừa bị lực lượng công an Đồng Nai bắt giữ.

Phòng An ninh mạng Công an TP. Đồng Nai vừa phối hợp với Công an xã Tân An bắt giữ đối tượng có hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác.

Đối tượng này đã dùng giấy tờ giả để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

khong vay tien ma mang no xau, cong an Dong nai khuyen cao nguoi dan hinh anh 1
Một số CMND/CCCD được làm giả, sử dụng để làm hợp đồng (ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đánh cắp thông tin.

Đặc biệt, khi thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký vay tiền, mua hàng trả góp hoặc mở các khoản tín dụng trái phép, người bị hại có thể mang nợ không do mình thực hiện. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch sử tín dụng, phát sinh nợ xấu và khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao dịch tài chính sau này.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm trên, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp, chia sẻ hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân, số điện thoại và các thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính, mục đích sử dụng.

Không đăng tải công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân lên mạng xã hội; thận trọng khi cung cấp thông tin trên các website, ứng dụng và đường link không rõ nguồn gốc.

Tuyệt đối không cho người khác mượn, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, tài khoản tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các thông báo giao dịch, khoản vay và thông tin tín dụng của bản thân để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký vay tiền, mua hàng trả góp hoặc phát sinh khoản nợ không do mình thực hiện, cần nhanh chóng liên hệ với tổ chức tài chính liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, bắt 9 bị can, giữ hơn 670 dấu giả
Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, bắt 9 bị can, giữ hơn 670 dấu giả

VOV.VN - Đường dây làm giả giấy tờ do Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, ngụ TP.HCM) cầm đầu, hoạt động tinh vi, với hơn 670 con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, bắt 9 bị can, giữ hơn 670 dấu giả

Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, bắt 9 bị can, giữ hơn 670 dấu giả

VOV.VN - Đường dây làm giả giấy tờ do Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, ngụ TP.HCM) cầm đầu, hoạt động tinh vi, với hơn 670 con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an Nghệ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tại nhiều tỉnh, thành
Công an Nghệ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tại nhiều tỉnh, thành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Công an Nghệ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tại nhiều tỉnh, thành

Công an Nghệ An triệt phá đường dây làm giả giấy tờ tại nhiều tỉnh, thành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật