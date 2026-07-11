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Kiểm tra địa bàn, lộ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

Thứ Bảy, 18:20, 11/07/2026
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VOV.VN - Chỉ trong một ngày, lực lượng Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy và triệt phá vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Nhiều đối tượng đã bị lập hồ sơ, khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an cơ sở tại các địa phương liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy, đồng thời khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, triển khai mục tiêu xây dựng xã Sóc Sơn không ma túy giai đoạn 2026-2030, Công an xã Sóc Sơn đã tổ chức tổng kiểm tra hành chính kết hợp xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng thuộc diện quản lý và các trường hợp nghi vấn trên địa bàn.

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Công an đã tạm giữ 3 đối tượng dương tính với ma túy

Hoạt động được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai và hiệu quả nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Kết quả trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã tiến hành xét nghiệm 54 trường hợp, phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy, 51 trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Ba trường hợp dương tính gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 2004, trú tại xã Sóc Sơn), Nguyễn Văn Minh (SN 1993, trú tại xã Sóc Sơn) và Đường Văn Vị (SN 1981, trú tại xã Sóc Sơn). Công an xã Sóc Sơn đã lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Sóc Sơn, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra hành chính, xét nghiệm đối với các đối tượng nghi vấn chưa được kiểm tra, đồng thời rà soát toàn diện, phấn đấu kiểm tra 100% các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Qua đó, kịp thời nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cũng ngày, qua kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phúc Thọ, Công an xã Phúc Thọ đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Huy Dũng (SN 1996), Nguyễn Đình Hưng (SN 2000), cùng trú tại xã Thạch Thất, Hà Nội và Nguyễn Văn Nam (SN 1995, trú tại xã Bất Bạt, Hà Nội). Tang vật thu giữ nhiều ma túy Methamphetamine cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

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3 đối tượng tại hiện trường

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Đình Hưng và Nguyễn Văn Nam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, không có tệ nạn ma túy.

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Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều heroin, ketamine cùng các tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.

Danh Thiết/VOV.VN
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