Kinh hãi “nước thánh” thu giữ ở 1 cơ sở của “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời” tại một cơ sở tại Thanh Hóa, như: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ tuyên truyền đạo "Hội thánh của Đức Chúa Trời”, các loại nước mầu, bột trắng (dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống). Chiều 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa tiến kiểm tra hành chính cơ sở này. Trong ảnh: Ngôi nhà diễn ra khám xét thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem. (ảnh: CTV Hạ Thiên) Đây là cơ sở do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa. Trong ảnh: Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa). Tuy nhiên, ngôi nhà trên là một trong những điểm thường xuyên có các hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. (ảnh: CTV Hạ Thiên) Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (sinh năm 1984), ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia quản lý. Trong ảnh: Tài liệu tuyên truyền tại cơ sở bán máy lọc nước (ảnh: Vietnamnet) Trong quá trình hoạt động hội nhóm này thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước New Life để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Trong ảnh: Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật (Ảnh: Công an Thanh Hóa). Hiện, Công an Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Căn nhà, nơi hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời bị công an lập biên bản. (Ảnh: Dân Trí).

Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời” tại một cơ sở tại Thanh Hóa, như: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trùm đầu, băng rôn, khẩu hiệu… dùng để hành lễ tuyên truyền đạo "Hội thánh của Đức Chúa Trời”, các loại nước mầu, bột trắng (dùng làm nước thánh cho những người tham gia uống). Chiều 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa tiến kiểm tra hành chính cơ sở này. Trong ảnh: Ngôi nhà diễn ra khám xét thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem. (ảnh: CTV Hạ Thiên)

Đây là cơ sở do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa. Trong ảnh: Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa). Tuy nhiên, ngôi nhà trên là một trong những điểm thường xuyên có các hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. (ảnh: CTV Hạ Thiên) Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (sinh năm 1984), ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia quản lý. Trong ảnh: Tài liệu tuyên truyền tại cơ sở bán máy lọc nước (ảnh: Vietnamnet) Trong quá trình hoạt động hội nhóm này thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước New Life để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Trong ảnh: Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật (Ảnh: Công an Thanh Hóa). Hiện, Công an Thanh Hóa đã lập biên bản và niêm phong tang vật để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Căn nhà, nơi hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời bị công an lập biên bản. (Ảnh: Dân Trí).