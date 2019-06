Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Chiều nay 11/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Trần Đặng Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, trong 2 ngày 30/5 và ngày 3/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã họp phiên họp thứ 26 và 27 do ông Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Kiểm tra Tỉnh ủy Tỉnh ủy An Giang chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đặng Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang: Từ năm 2013 đến năm 2017, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, ông Trần Đặng Đức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, chủ quan, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra những vi phạm khuyết điểm như trực tiếp bổ nhiệm, biệt phái, hợp đồng nhiều cán bộ công chức viên chức, người lao động và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức viên chức, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc quy trình, thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập không đúng quy định; giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bên cạnh đó, với vai trò là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Đặng Đức không tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung quy định thời gian hoạt động khai thác cát đối với Giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận: Những sai phạm khuyết điểm của ông Trần Đặng Đức đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, tổ chức Đảng và ngành Tài nguyên và Môi trường, làm phát sinh đơn tố cáo gửi nhiều ngành nhiều cấp và dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng. Căn cứ Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức./.