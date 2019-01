Làm chết người trong cơn "ngáo đá", Châu Việt Cường bị truy tố tội gì?

1. Truy tố ca sĩ Châu Việt Cường tội "Giết người": Theo cáo trạng, khoảng 24h ngày 4/3/2018 đến 10h 30 phút ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường cùng nhóm bạn đến một căn hộ tại phố Nguyễn Văn Ngọc (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) để sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin. Sau khi lên cơn "phê thuốc", Châu Việt Cường nghĩ Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1998, trú tại thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ma nhập nên đã lấy nhiều tỏi nhét vào miệng nạn nhân. (Ảnh: Zing) Kết quả, chị Huyền tử vong do ngạt khí sau khi bị Châu Việt Cường nhét tổng cộng 33 nhánh, củ tỏi vào trong khoang miệng. Ngày 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Việt Cường về tội "Giết người". (Ảnh: ANTĐ) 2. Đối tượng nghiện ở Nghệ An thủ lựu đạn trong người: Trưa ngày 4/1, lực lượng chức năng bắt quả tang Cự Bá Chia và thu được tại hiện trường một số tang vật liên quan đến vụ án. Theo công an xã Nậm Cắn, Cự Bá Chia còn là đối tượng nghiện đã nhiều năm. Hiện lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, dẫn giải, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua khám xét trong người của đối tượng, tổ tuần tra thu được 1 gói chất bột mầu trắng, nghi là heroin và 1 khói kim loại mầu đen hình bầu dục, nghi là lựu đạn. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. 3. Khởi tố cô giáo ở Quảng Bình bắt bạn cùng lớp tát học sinh 231 cái: Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác. Trước đó, cô giáo Thủy đã bắt các bạn cùng lớp tát em N. (học sinh lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh), mỗi bạn tát 10 cái vì N. nói bậy bị ghi vào sổ đầu bài. Sau khi chịu 231 cái tát, em N. (ảnh) đã phải nhập viện để điều trị. Sau sự việc này, cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã bị đình chỉ công tác và khởi tố, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. 4. Tên cướp xông vào nhà dùng dao đâm bé gái 10 tuổi: Công an huyện Phú Vang vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Việt, 34 tuổi, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi gây thương tích nặng để cướp tài sản. Trước đó, chính quyền xã Phú Diên nhận được thông tin từ gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên khai báo bị đối tượng lạ mặt vào nhà ông dùng dao đâm trọng thương cháu bé để cướp tài sản. Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Thùy T., 10 tuổi, con ông Sơn, bị đâm 3 nhát vào bụng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. 5. Cặp nam nữ chuyên trộm xe máy ở Đà Nẵng bị bắt: Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng phương tiện trộm cắp trước đó để di chuyển. Hai đối tượng là Nguyễn Văn Nhiều (32 tuổi) và Nguyễn Thị Nhựt (42 tuổi) cùng trú tại quận Cẩm Lệ. Bước đầu, Công an thu giữ 8 chiếc xe máy các loại do 2 đối tượng này trộm cắp. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thưởng nóng 5 triệu đồng và tặng Giấy khen cho Đội hình sự và 3 cán bộ, chiến sĩ công an quận Liên Chiểu.