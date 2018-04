Lâm Đồng: Giả là sư nữ, lừa đảo gần nửa tỉ đồng

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi), thường trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để điều tra về hành vi đóng giả tu sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Giang tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2017, Nguyễn Thị Trà Giang từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Tại đây, Giang đã mua một bộ quần áo của người tu hành rồi đóng giả tu sĩ để đi bán tăm, hương.

Trong thời gian này, Nguyễn Thị Trà Giang có quen biết với một phụ nữ tên Lê, cũng là một tu sĩ giả, rồi cùng bắt xe lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp cận những phật tử hay đi làm công đức, việc thiện để lừa gạt tiền.

Để các con mồi dính bẫy, Giang và Lê lấy pháp danh là Hành Phước và Diệu Ngã, là tu sĩ thuộc một ngôi chùa ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi tiếp cận và làm quen với một người phụ nữ tên H (49 tuổi), ở đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt, Giang và Lê nói cần tiền xây dựng chùa nên đã 2 lần đề nghị bà H cho mượn với số tiền 270 triệu đồng, rồi về lại thành phố Hồ Chí Minh tiêu xài.

Ngày 7/1, bà H điện thoại cho Nguyễn Thị Trà Giang để hỏi thăm chuyện xây dựng chùa, Giang và Lê lại tiếp tục nói dối là chùa đang xây dựng và sắp hoàn thành. Lúc này, Giang tiếp tục nói cần tiền để thỉnh chuông, thỉnh tượng và hỏi vay thêm 250 triệu đồng nữa. Lần này, bà H đã cho 2 nữ tu sĩ rởm vay thêm 180 triệu đồng.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Đến ngày 9/1, do nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H đã đến Công an thành phố Đà Lạt trình báo vụ việc. Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra thì vào ngày 30/3, bà H. phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Trà Giang đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Sau khi đối tượng Giang bị bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu được 3 giấy giới thiệu phật tử giả, cùng một lượng lớn hương nhang, quần áo tu hành và 78,5 triệu đồng. Số tiền này đối tượng Giang khai nhận là được một gia đình tại thành phố Bảo Lộc cúng dường.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời truy tìm người phụ nữ tên Lê là đồng phạm trong vụ giả làm tu sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản này./.

